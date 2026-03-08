La settimana di Dossier dalla microcriminalità alla sfida Stem al femminile

Nella settimana di Dossier si approfondiscono i problemi di Catania, con episodi di microcriminalità che vanno dalle spaccate ai bancomat, passando per rapine in strada legate al traffico di droga. La città si trova ad affrontare diverse forme di illegalità, che coinvolgono sia furti mirati che atti violenti, evidenziando la complessità del fenomeno.

Catania tra spaccate e rapine, la geografia del fenomeno: dai colpi ai bancomat a quelli in strada per la droga. Il colpo perfetto studiato a tavolino e lo scippo disperato tra i vicoli. Cosa c'è dietro l'ultimo anno di denunce sul territorio etneo? Marco Carlino lo ha chiesto al capo della squadra mobile, Emanuele Fattori. Un viaggio dentro il lavoro degli investigatori, in una città dove il "bisogno" di stupefacenti resta la miccia principale per chi commette reati.Comprare casa in nuda proprietà a Catania e risparmiare migliaia di euro: ecco dove conviene. Cedere la titolarità delle mura ottenendo liquidità immediata, ma con la garanzia di non dover traslocare: un modello contrattuale che sta guadagnando terreno nel mercato etneo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

L’innovazione al femminile: la settimana Stem Unime apre con un omaggio alle donne della scienzaDal 4 al 11 febbraio 2026, l’Università degli Studi di Messina ospita la terza edizione di STEM by UniME, un’ampia manifestazione dedicata alle...

Settimana Stem 2026, in Campania chimica e fisica parlano sempre più al femminileIn occasione della Settimana Stem 2026, in programma dal 4 all’11 febbraio, l’Ordine regionale dei chimici e dei fisici della Campania rinnova il...

