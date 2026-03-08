La segnalazione Totem ’taglienti’ | Sono pericolosi per i bambini

Un consigliere di FdI ha segnalato la presenza di totem in ferro con spigoli vivi e taglienti nell’area giochi del parco Puccinelli di Marina. La denuncia riguarda le criticità di alcuni elementi, che rappresentano un rischio per i bambini. La segnalazione è stata fatta ieri mattina, evidenziando la necessità di mettere in sicurezza la zona dedicata ai più piccoli.

Totem in ferro con spigoli vivi e taglienti da mettere in sicurezza. La segnalazione arriva dal consigliere di FdI Massimiliano Manuel, documentando alcune criticità presenti nel parco Puccinelli di Marina, dov’era presente ieri mattina, nell’area dedicata ai giochi per bambini. Ad attirare l’attenzione del consigliere, che ha fatto anche una segnalazione sulla sua pagina Facebook, sono alcuni totem informativi dell’altezza di circa un metro, che presentano spigoli appuntiti che potenzialmente potrebbero essere pericolosi visto il passaggio alla stessa altezza di diversi bambini. "Ringrazio i volontari che fanno un lavoro prezioso - spiega il consigliere - e proprio per rendere questo luogo ancora più sicuro, a portata di bambino, segnalo la presenza di diversi totem in ferro con spigoli vivi, che possono essere un pericolo per i piccoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

