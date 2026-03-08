la scelta di vitalba addio alla cattedra per la divisa scomoda

Vitalba ha deciso di lasciare la cattedra per unirsi ai vigili del fuoco, lasciando il suo ruolo di insegnante. Quando si trovava sul traghetto diretto a Roma, accompagnando i nuovi pompieri appena assunti, si è notata l’attenzione della gente al porto, che la osservava con interesse. La sua scelta ha attirato l’attenzione di chi era presente in quella occasione.

Quando era sul traghetto che portava a Roma i nuovi pompieri che avevano appena superato il concorso per diventare vigile del fuoco, "la gente al porto ci guardava ammaliata. E scattava fotografie – raccontava al suo arrivo al Comando provinciale di Monza e Brianza, sei anni fa – è un lavoro che riempie di orgoglio e ad Alcamo, il mio paese, in provincia di Trapani, c’è una concentrazione pazzesca di persone che fanno questo mestiere". E oggi aggiunge: "Oltre che per il vino bianco ad Alcamo ormai siamo diventati famosi anche per questo: io stessa ho un fratello e tre cugini vigili del fuoco! A Monza siamo in sette, tutti provenienti da quel paese, anche se sono la prima donna di Alcamo ad averlo fatto". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

