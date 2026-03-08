Negli ultimi incontri, Niccolò Pisilli si è distinto per la sua costanza e prestazioni positive in campo. La sua presenza è considerata fondamentale per l’andamento della squadra e viene osservata con attenzione da entrambi gli allenatori. La sua crescita sul campo ha attirato l’interesse di alcuni club e ha suscitato discussioni tra gli addetti ai lavori.

Se c’è un calciatore che nelle ultime partite sta dimostrando un’ottima continuità di rendimento questo è sicuramente Niccolò Pisilli. Il centrocampista classe 2004 sta scalando le gerarchie di Gasperini ed è diventato una pedina fondamentale nello scacchiere del tecnico giallorosso. Proprio Gasperini lo ha piu’ volte elogiato in conferenza stampa, anche quando gli concedeva pochissimo spazio, a dimostrazione del fatto che è un calciatore su cui punta fortemente. A gennaio il possibile addio, poi la svolta. Tuttavia, nella prima parte di stagione Niccolò Pisilli non era riuscito a trovare spazio, oscurato dallo strapotere fisico di Konè e dall’esperienza di Cristante. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - La rinascita di Pisilli: imprescindibile per Gasp e nel mirino di Gattuso

