La rinascita di Pisilli | imprescindibile per Gasp e nel mirino di Gattuso

Da sololaroma.it 8 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi incontri, Niccolò Pisilli si è distinto per la sua costanza e prestazioni positive in campo. La sua presenza è considerata fondamentale per l’andamento della squadra e viene osservata con attenzione da entrambi gli allenatori. La sua crescita sul campo ha attirato l’interesse di alcuni club e ha suscitato discussioni tra gli addetti ai lavori.

Se c’è un calciatore che nelle ultime partite sta dimostrando un’ottima continuità di rendimento questo è sicuramente Niccolò Pisilli. Il centrocampista classe 2004 sta scalando le gerarchie di Gasperini ed è diventato una pedina fondamentale nello scacchiere del tecnico giallorosso. Proprio Gasperini lo ha piu’ volte elogiato in conferenza stampa, anche quando gli concedeva pochissimo spazio, a dimostrazione del fatto che è un calciatore su cui punta fortemente. A gennaio il possibile addio, poi la svolta. Tuttavia, nella prima parte di stagione Niccolò Pisilli non era riuscito a trovare spazio, oscurato dallo strapotere fisico di Konè e dall’esperienza di Cristante. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

la rinascita di pisilli imprescindibile per gasp e nel mirino di gattuso
© Sololaroma.it - La rinascita di Pisilli: imprescindibile per Gasp e nel mirino di Gattuso

Leggi anche: Roma, Pisilli nel mirino della Premier: riflessioni in corso

Il fattore Pisilli: se Gasp vince anche con la Roma 2...E così la Roma ha illuminato la serata di Europa League, battendo lo Stoccarda - una buona notizia anche per il ranking nei confronti delle squadre...

Tutto quello che riguarda La rinascita di Pisilli imprescindibile....

Temi più discussi: Gasperini non può più fare a meno di Pisilli: un dato evidenzia quanto sia imprescindibile per la Roma; Roma-Juventus: Malen e Pisilli per il sogno Champions; Claudio Bellucci: Vergara è la sorpresa della stagione e spero lo diventi anche per la Nazionale.

la rinascita di pisilliRoma, la sliding door di Pisilli: era a un passo dal Genoa, oggi titolare a MarassiLa vita è fatta di sliding doors, di attimi che possono cambiare il nostro destino. Lo sa bene Niccolò Pisilli, che solo pochi mesi fa sembrava. tuttomercatoweb.com

Pisilli si è preso il centrocampo della Roma: così il ragazzo di Casal Palocco ha conquistato GasperiniIl classe 2004 si è preso tanti complimenti pubblici da parte del tecnico dopo la partita contro la Juventus in cui ha mostrato tutta la crescita maturata nell'ultimo periodo ... romatoday.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.