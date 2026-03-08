La regina Mezzolara sogna Ma c’è l’Osteria Grande

Si è aperta ieri pomeriggio con tre anticipi la decima giornata di ritorno del campionato di Eccellenza. Nel girone B, la Sampierana ha regolato 2-1, tra le mura amiche, il Fratta Terme mentre la Comacchiese ha espugnato, con il punteggio di 2-0, il terreno di gioco del fanalino di coda Mesola, ormai rassegnato alla retrocessione in Promozione. Nel raggruppamento A è invece andato in scena il big match tra Agazzanese e Pontenurese, che si è concluso 1-0 per i padroni di casa. Alle 14,30 di oggi sarà completato questo ventisettesimo turno. Per quanto riguarda il girone B, la capolista Mezzolara, prima con ben dieci lunghezze di vantaggio...