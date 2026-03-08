La principessa Eugenie ha annunciato le sue dimissioni dalla posizione di patron di Anti-Slavery International, un’organizzazione dedicata alla lotta contro la schiavitù e i diritti umani. La decisione arriva dopo aver ricoperto questa carica per un certo periodo, senza ulteriori dettagli sui motivi o sui tempi. La sua uscita dall’organizzazione è stata comunicata ufficialmente senza dichiarazioni aggiuntive.

La principessa Eugenie si è dimessa dalla carica di patron dell’ Anti-Slavery International, la più antica organizzazione per i diritti umani al mondo. A influenzare la sua decisione, naturalmente, è stata la pubblicazione da parte del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti di milioni di documenti ed e-mail relativi al ruolo di Jeffrey Epstein negli abusi sessuali e nella tratta di donne in tutto il mondo. In questi, come emerge dai files, è coinvolto anche suo padre, Andrew Mountbatten-Windsor. Il profilo di Eugenie è stato rimosso dal sito web di Anti-Slavery International, che in precedenza elogiava il suo lavoro “a tutto campo con i leader nella lotta contro la schiavitù moderna”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - La principessa Eugenie si è dimessa dalla carica di patron di un ente di beneficenza contro la schiavitù

La principessa Eugenie avrebbe deciso di non parlare più a suo padre, Andrea Mountbatten-Windsor, travolto dallo scandalo Epstein e sempre più isolatoLa principessa Eugenie avrebbe chiuso definitivamente i rapporti con il padre Andrea Mountbatten-Windsor, travolto dallo scandalo Epstein.

Leggi anche: La Principessa Talita si sposa, gli splendidi abiti sono disegnati dalla nonna

Contenuti utili per approfondire La principessa Eugenie si è dimessa....

Temi più discussi: Perché Beatrice ed Eugenie di York non potranno partecipare al Royal Ascot; Re Carlo, la decisione sulle nipoti Beatrice ed Eugenie di York: escluse da tutti gli eventi ufficiali; La vera ragione per cui le principesse Beatrice ed Eugenia sono state escluse da Royal Ascot; Sarah Ferguson dov'è finita? L'ex duchessa si nasconde tra cliniche in Svizzera (da 14mila euro al giono) e centri benessere in Irlanda.

La principessa Eugenie si è dimessa dalla carica di patron di un ente di beneficenza contro la schiavitùLa principessa Eugenie si è dimessa dalla carica di patron dell’Anti-Slavery International, la più ... msn.com

Robbie Williams ed Eugenie di York, vacanze a sorpresa in PortogalloQuando non è in visita in Inghilterra, la principessa Eugenie vive in Portogallo. Nella sua casa CostaTerra Golf and Ocean Club, la figlia del principe Andrea, moglie di Jack Brooksbank ha passato ... corriere.it

Eugenie e Beatrice di York non potranno partecipare al prossimo Royal Ascot perché re Carlo III glielo ha vietato. Il motivo della decisione. - facebook.com facebook

Re Carlo esclude le nipoti Beatrice ed Eugenie da tutti gli eventi ufficiali: il sovrano ridisegna i confini della monarchia x.com