La Primavera di Costa sempre più lanciata La capolista Como battuta in casa

La squadra di Costa, attualmente in testa alla classifica, ha subito una sconfitta in casa contro la Reggiana, che si è imposta per 2-1. Nella partita, i gol sono stati segnati da Menke per il Como e da Bulgheroni, entrato a inizio ripresa, e da Albini, anche lui subentrato, per la Reggiana. La formazione del Como ha schierato diversi cambi durante il secondo tempo.

COMO 1 REGGIANA 2 COMO: Menke, Bulgheroni (1' st Ballone), Albini (1' st Grilli), Maklouf, Baralla (37' st Amadio), De Paoli, Bosze, Andrealli (30' st Burlacu), Mazsargs, Pisatti (13' st Mazzara), Goggi. A disp. Manzi, Ronchetti, Epifani, Oldenstam, Mastriani, Da Silva, Esparrago. All. Buzzegoli. REGGIANA: Fajt, Silipo (41' st Ferretti), Marcon, Maisterra, Ezinwa, Mirri, Conte (33' st Turchi), Ledain, Diletto (11' st Begolli), Sosna (11' st Cavaliere), Banse (41' st Ciobanu). A disp. Cacciamani, Carpi, Alizoni, Gilli, Visentin, Miceli, Pirruccio. All. Costa. Arbitro: Bonasera di Enna. Reti: 46' pt Banse (R); 2' st Andrealli (C), 28' st Conte (R).