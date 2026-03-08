La primavera calda degli anarchici | scatta la mobilitazione tutti con Cospito

In questa primavera, gli anarchici italiani sono scesi in piazza con una mobilitazione che ha coinvolto numerosi attivisti. La protesta si è concentrata principalmente sulla vicenda di un detenuto coinvolto in un procedimento penale, con manifestazioni e comizi organizzati in diverse città. La mobilitazione ha visto partecipare gruppi e singoli che hanno espresso solidarietà e richieste specifiche legate al caso.

Non la lotta all'«imperialismo di Trump». Non quella al «genocidio» messo in atto da Israele. Non la difesa dei compagni palestinesi in galera per le inchieste sui soldi a Hamas. Per gli anarchici la madre di tutte le battaglie è quella al fianco di Alfredo Cospito. La «A» cerchiata è tornata a farsi vedere nella guerriglia Pro Askatasuna a Torino, nella firma dei sabotaggi olimpici, nei picchetti per Hannoun e compagnia islamista. Tutte istanze sentite dalla galassia anarchica ma che oggi cedono il passo alla mobilitazione più importante, quella per la rimozione del 41 bis al personaggio simbolo di un movimento che lo considera alla stregua di un martire.