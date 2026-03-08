la portata della crisi la decide trump

La crisi in Iran viene valutata in base alle mosse degli Stati Uniti, secondo quanto si apprende dalle fonti. La possibilità di un cambio di regime sembra improbabile, mentre l’effetto sulla economia mondiale potrebbe essere limitato. La situazione resta in evoluzione e viene monitorata attentamente dagli analisti. Le decisioni prese dagli Usa sono considerate decisive nel determinare l’entità dell’impatto internazionale.

L’impatto della guerra in Iran dipende dagli obiettivi degli Usa. Il cambio di regime è uno scenario poco probabile, con conseguenti effetti economici globali non estremi. Il punto di rilievo geoeconomico è la durata del blocco di Hormuz. Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian si è scusato per gli attacchi - pur minimi, ma con effetti simbolicieconomici prospettici gravi - con le nazioni del Golfo dichiarando che se queste (che sono passate dalla difesa passiva a una attiva) non attaccheranno l’Iran anche Teheran non lo farà. Soprattutto - questa la novità - ha dichiarato che il blocco dello stretto di Hormuz vale solo per navi statunitensi e israeliane, non per altre. 🔗 Leggi su Laverita.info

