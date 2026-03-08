La parola del Vangelo invece del fragore dalle armi | l’appello di Battaglia ai mercanti di morte

L’arcivescovo di Napoli ha scritto una lettera aperta rivolta ai “mercanti della morte”, in cui invita a riflettere sull’economia della guerra e sulla priorità delle parole del Vangelo rispetto al rumore delle armi. Nel testo, Battaglia denuncia il ruolo di chi alimenta il conflitto e chiede un cambio di atteggiamento da parte di chi fa affari in questo settore.

Pubblichiamo la lettera aperta ai "mercanti della morte", con la quale Mimmo Battaglia, arcivescovo di Napoli, lancia un appello contro l'economia della guerra. Il cardinale denuncia il cinismo di chi trae profitto dal commercio delle armi e dal moltiplicarsi dei conflitti, contrapponendo alla logica del mercato bellico la radicalità del Vangelo della pace. Nella sua riflessione si intrecciano denuncia morale, invocazione alla conversione e difesa della dignità umana, soprattutto delle vittime innocenti: bambini, madri, civili travolti dalla violenza dei conflitti. L'arcivescovo richiama la responsabilità collettiva davanti alla sofferenza...