La nebbia frega un turista austriaco | la macchina sfonda la catena e finisce in laguna

Un uomo di nazionalità austriaca e il suo cane sono rimasti intrappolati domenica mattina all'interno di un'automobile precipitata in laguna all'approdo del ferryboat di San Nicolò, al Lido di Venezia. I due si sono salvati per puro caso: il conducente è riuscito a slacciare la cintura di sicurezza, a portare in salvo l'animale e a raggiungere a nuoto la riva. L'auto è invece affondata ed è stata successivamente recuperata dai vigili del fuoco. L'episodio si è verificato poco prima delle sei del mattino, quando una fitta nebbia riduceva la visibilità quasi a zero. Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo avrebbe svoltato bruscamente a destra all'approdo Actv, la società veneziana del trasporto pubblico, finendo sul galleggiante, sfondando la catena di protezione e precipitando in laguna. 🔗 Leggi su Iltempo.it

