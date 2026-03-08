La nautica pisana si trova di fronte a una situazione di emergenza, con il distretto che chiede con urgenza di riattivare la navigabilità dei Navicelli. Le aziende del settore sono coinvolte in una vera e propria corsa contro il tempo per ripristinare le condizioni di traffico sul Canale dei Navicelli. La richiesta di intervento immediato arriva da rappresentanti del distretto nautico locale.

Per il distretto della nautica che opera sul Canale dei Navicelli si è aperta un’autentica corsa contro il tempo. Il cedimento della campata del ponte mobile sulla Fi-Pi-Li a Livorno rischia infatti di paralizzare, di fatto, l’attività delle imprese che da venerdì si vedono private dello sbocco a mare, con la conseguente movimentazione delle imbarcazioni costruite sulla darsena pisana. E a pagare il prezzo più salato rischiano di essere quelle aziende che lavorano nel segmento economico dei servizi e che sfruttano l’asta fluviale per riportare in mare le barche sottoposte a riparazioni e manutenzioni ordinarie. Il rischio infatti è che l’intervento di riparazione sul ponte mobile possa protrarsi a lungo con ripercussioni economiche pesantissime per tutto il comparto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La nautica pisana adesso trema: "Riattivare immediatamente la navigabilità dei Navicelli"

Leggi anche: Posata la prima palancola al Canale dei Navicelli

Firenze, strage di specchietti in via Pisana, la rabbia dei residentiFirenze, 17 gennaio 2026 - Una strage di specchietti, stamani all'alba, appena fuori porta San Frediano a Firenze.