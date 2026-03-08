La moglie di Spinelli è libera | Scarcerata Maria Alejandra ora aspettiamo anche Giancarlo

La moglie di Spinelli è stata scarcerata e ora è a casa, felice di essere fuori dal carcere. Ha dichiarato che sta bene e che aspetta di rivedere il marito, ancora in custodia cautelare. La donna ha espresso la sua preoccupazione per la condizione di Giancarlo e il desiderio di sentirlo al più presto. La famiglia attende nuove notizie sulla situazione di quest’ultimo.

"Maria Alejandra sta bene ed è felice di essere libera. Ora si preoccupa per il marito Giancarlo ancora detenuto e vuole sentirlo al più presto". Il fratello di Giancarlo Spinelli, Giorgio Spinelli che abita a Miami, ha sentito la cognata Maria Alejandra Portillo Resh subito dopo la liberazione. "L'hanno scarcerata venerdì alle 14 a Caracas (le 19 in Italia) – spiega Giorgio Spinelli da Miami – quando l'ho sentita era assieme al vice console italiano. Nessuno l'aveva avvisata che l'avrebbero liberata, è stata una sorpresa. Non so come abbia vissuto in questi mesi in carcere, non è riuscita a dirmi molto al telefono. Ora andrà a casa di una amica, perché le loro abitazioni sono sotto sequestrato.