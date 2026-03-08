Un'ampia operazione israeliana si sta svolgendo per recuperare il corpo di un militare morto da decenni. A Nabi Chit, nell’est del Libano, sono state uccise 41 persone durante un intervento militare. Nel corso dell’azione si è cercato anche il corpo di un aviador noto come Ron Arad. La situazione ha portato a un aumento delle tensioni nella regione.

Nell’operazione israeliana sono state uccise 41 persone e interi palazzi sono stati distrutti dai bombardamenti. Il corpo di Arad però non è stato recuperato. I militari israeliani pensavano che fosse sepolto in un cimitero di Nabi Chit, città dove Hezbollah, gruppo alleato dell’Iran e in questi giorni bombardato da Israele, è molto forte. Israele sta bombardando pesantemente alcune aree del Libano controllate da Hezbollah e ha costruito nuove postazioni militari in territorio libanese, nel sud, vicino al confine tra i due paesi. L’esercito israeliano ha quindi sfruttato la guerra in corso per provare a recuperare il corpo di Arad. L’operazione è stata massiccia e violenta, ma non è la prima di questo tipo. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La massiccia operazione israeliana per recuperare il corpo di un militare morto da decenni

