La mamma di Domenico in tv da Mara Venier | Nessuno ci disse che il cuore era arrivato congelato

La mamma di Domenico è stata ospite nel programma di Mara Venier, dove ha raccontato che nessuno le aveva detto che il cuore del bambino era arrivato congelato. Ha aggiunto che continuano a partecipare in televisione per ricordare Domenico e per sostenere altre famiglie con bambini malati. Le sue parole sono state trasmesse durante la trasmissione, senza ulteriori commenti.

"Se continuiamo ad andare in televisione è perché vogliamo ricordare Domenico e aiutare gli altri bambini. Questa cosa non deve succedere più a nessun bambino, nessun'altra famiglia deve soffrire come noi". Con queste parole Patrizia Mercolino e Antonio Caliendo, genitori del piccolo Domenico — il bambino morto il 21 febbraio all’ospedale Monaldi di Napoli per le conseguenze di un trapianto di cuore fallito, eseguito il 23 dicembre — hanno spiegato perché continuano a raccontare pubblicamente la loro storia. Oggi sono stati ospiti di Mara Venier a Domenica In, dove hanno ripercorso le tappe della vicenda che ha sconvolto la loro famiglia e commosso l’Italia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

