La maglia perduta del Celta Vigo appartiene a Madonna, che ha confermato di averla nel suo archivio. La presidentessa del club aveva contattato la cantante per chiedere informazioni sulla maglietta. La risposta di Madonna è arrivata attraverso una comunicazione ufficiale, in cui ha confermato di possedere l’oggetto richiesto. La maglia, secondo quanto riferito, si trova negli archivi personali della popstar.

Una notte magica dell’estate del 1990, anche se a Vigo, Galizia, e non in Italia, al Mondiale. Non c’è di mezzo Gianna Nannini ma Madonna. Un ricordo. Una richiesta. Una risposta. Ed ecco servita la storia random della settimana, quella che unisce il club di Liga Celta Vigo e la regina del pop americana. Vedremo se il tutto terminerà incorniciato in una grande operazione di marketing visto che al Celta stanno girando un documentario sul club, però in ogni caso il ‘relato’ è notevole. Il 29 luglio del 1990 Madonna tiene uno storico concerto a Balaidos, si, lo stadio a noi tanto caro perché da lì partì la nostra avventura Mondiale a Spagna 82, in seno alla tournee Blond Ambition. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La maglia perduta del Celta Vigo ce l'ha... Madonna. La popstar risponde al club: "È nel mio archivio"

Il Celta Vigo scrive una lettera a Madonna: “Sai che fine ha fatto la nostra maglietta?”Il club spagnolo ha mandato una lettera alla popolarissima cantante americana, che nel 1990 in un concerto indossò la maglia del Celta Vigo.

Leggi anche: Juventus, pressing su Mingueza: offerta al Celta Vigo, il club resiste

Approfondimenti e contenuti su Celta Vigo.

Discussioni sull' argomento Oggetti smarriti: Madonna ha la maglia da calcio spagnola che il Celta Vigo stava cercando; Lorenzo Insigne, festa doppia: torna al gol all'Adriatico dopo 5041 giorni e regala 3 punti al Pescara.

La maglia perduta del Celta Vigo ce l'ha... Madonna. La popstar risponde al club: È nel mio archivioLa presidentessa Marian Mouriño aveva contattato la popstar per avere notizie sulla 'camiseta' indossata dalla cantante in una delle tappe del tour 'Like a Prayer' che aveva toccato la città galiziana ... msn.com

Il Celta Vigo scrive una lettera a Madonna: Sai che fine ha fatto la nostra maglietta?Il club spagnolo ha mandato una lettera alla popolarissima cantante americana, che nel 1990 in un concerto indossò la maglia del Celta Vigo ... fanpage.it

Dopo il gol decisivo contro il Celta Vigo, Fede Valverde è andato in panchina verso il preparatore atletico Antonio Pintus per abbracciarlo, condividere questo momento di gioia e dimostrargli vicinanza per la recente scomparsa di sua madre. - facebook.com facebook

A Vigo contro il Celta il Real sfiora la 3ª partita di fila senza vittoria, ma nel finale il destro deviato di Valverde regala ad Arbeloa un successo che tiene aperta la corsa al 1° posto. I Blancos sono a -1 (momentaneamente) dal Barcellona x.com