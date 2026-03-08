La luce potente di Chiara Bersani | Il movimento come cambiamento La performer accende le Paralimpiadi

Chiara Bersani ha acceso le Paralimpiadi di Verona con una performance che ha catturato l’attenzione del pubblico. La sua presenza si è fatta notare grazie a una luce potente, visibile in tutta la città e trasmessa in diretta in tutto il mondo. La performer ha portato in scena un momento di grande impatto visivo, lasciando il segno sull’evento internazionale.

La luce di Chiara Bersani: un faro che accende le Paralimpiadi, buca il cielo di Verona e si diffonde in mondovisione. Al centro dell’Arena (e pure dietro le quinte della cerimonia inaugurale, visto che è stata chiamata anche come consulente nella costruzione dell’evento, realizzata in collaborazione con Filmmaster) c’era lei: performer lodigiana, classe 1984, coreografa e artista visiva, attiva sulla scena internazionale, nonché artista associata di Triennale Milano Teatro per il triennio 2025-2027. “Life in Motion”, ovvero il movimento come cambiamento, è il tema che ha portato all’attenzione anche del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, prima dell’ingresso degli atleti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La luce potente di Chiara Bersani: "Il movimento come cambiamento". La performer accende le Paralimpiadi Cerimonia di apertura delle Paralimpiadi invernali, le pagelle: il sorriso di Bebe Vio (9), la grazia di Chiara Bersani (9)Un evento dal grande impatto emotivo e un momento fatto di riflessione, racconto e commozione. Leggi anche: Cerimonia di apertura, la luce di Chiara Bersani illumina il presente Altri aggiornamenti su Chiara Bersani. Discussioni sull' argomento Life in Motion, una lama di luce taglia il cielo sull'Arena: inno al coraggio di cambiare il mondo; LIVE Paralimpiadi Milano Cortina 2026, Cerimonia d’apertura in DIRETTA: Bebe Vio porta la fiaccola nell’Arena! Aperti i Giochi; Aperti ufficialmente i Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026; Cerimonia apertura Paralimpiadi 2026: lo spettacolo Life in Motion all’Arena di Verona. L’artista piacentina Chiara Bersani alla cerimonia di apertura delle ParalimpiadiL'artista piacentina Chiara Bersani si esibirà alla cerimonia di apertura delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, in programma oggi, 6 marzo, all'Arena ... piacenzasera.it Un momento carico di emozione ieri sera alla cerimonia inuagurale dei giochi paralimpici MilanoCortina2026 con il gesto di Chiara Bersani - facebook.com facebook WOW Incredible performance by Chiara Bersani! #MilanoCortina2026 #Paralympics #OpeningCeremony #SaveTheBestForLast x.com