La lotta agli aspettoni Malpensa multe a raffica

Le forze dell’ordine hanno avviato un’operazione a Malpensa, concentrandosi su un problema diffuso tra i conducenti di veicoli commerciali. Durante le verifiche sono state comminate numerose multe a chi lasciava i veicoli con gli aspettioni aperti, creando disagio e potenziali rischi per la sicurezza. L’intervento si è concentrato sul rispetto delle norme di sicurezza e sul controllo degli accessi.

Un'operazione congiunta delle forze dell'ordine ha acceso i riflettori su un'abitudine tanto diffusa quanto pericolosa lungo le arterie che conducono all' aeroporto di Malpensa: quella degli automobilisti che attendono l'arrivo di parenti o amici fermandosi impropriamente nelle piazzole di emergenza. Nei giorni 4, 5 e 6 marzo la Polizia di Stato ha effettuato controlli mirati per contrastare i cosiddetti "aspettoni". Al servizio hanno preso parte pattuglie della Questura di Varese, dei Commissariati di Busto Arsizio e Gallarate, della Polizia Stradale, dell'Arma dei Carabinieri e delle Polizie locali di Ferno e Somma Lombardo. I controlli si sono concentrati soprattutto nelle zone prossime alle uscite che conducono allo scalo, dove più frequentemente si registrano soste irregolari di veicoli in attesa dell'arrivo dei passeggeri.