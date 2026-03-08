La Guerri Napoli perde la quinta di fila Contro la Virtus Bologna l’illusione dura un tempo

La Guerri Napoli Basket ha subito la sua quinta sconfitta di fila, la sesta nelle ultime sette partite, nel match contro la Virtus Bologna, conclusosi con il punteggio di 71-90. La squadra napoletana ha affrontato la partita con determinazione, ma ha incontrato difficoltà nel mantenere il ritmo nel secondo tempo. La Virtus Bologna ha dominato l’incontro dall’inizio alla fine.

La Guerri Napoli Basket perde la quinta partita consecutiva, la sesta nelle ultime sette, contro la Virtus Bologna con il risultato di 71-90. La squadra di Dusko Ivanovic nel frattempo colleziona il nono successo nelle ultime 10 di campionato. Una partita dai due volti che il Napoli conduce bene per il primo tempo, ma che abbandona completamente nel secondo. Con questa vittoria la Virtus mantiene la testa della classifica, mentre la Guerri scivola al dodicesimo posto a pari punti con Sassari e Varese. Guerri Napoli-Virtus Bologna, l’analisi del match. Il Napoli Basket gioca una prima metà di gara solida e in grado di mettere in difficoltà la Virtus, che impiega un po di tempo ad entrare in ritmo e infatti segna per la prima volta dal campo dopo più di quattro minuti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

