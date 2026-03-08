la guerra sta complicando la campagna di meloni sul referendum

La guerra in corso sta complicando la campagna di Meloni sul referendum, anche se il governo continua a cercare di convincere gli elettori a partecipare. La strategia di comunicazione si scontra con le difficoltà sul campo e l'incertezza degli elettori, che potrebbero decidere di astenersi o di cambiare idea. Nonostante le sfide, le autorità insistono sull'importanza di un'alta affluenza alle urne.

Eppure il governo deve comunque provare a convincere gli elettori a votare, perché l'affluenza sarà un fattore determinante Lo staff della presidente del Consiglio Giorgia Meloni aveva un piano. L’idea era di aspettare che finissero le Olimpiadi invernali di Milano Cortina e poi il Festival di Sanremo, due eventi molto attesi e che avrebbero attirato gran parte delle attenzioni, per iniziare davvero la campagna elettorale per il referendum sulla riforma della magistratura, per cui si voterà il 22 e il 23 marzo. In questo mese Meloni avrebbe dato interviste e si sarebbe esposta di più di quanto aveva fatto fino a quel momento, facendo leva su alcuni casi giudiziari selezionati per convincere gli elettori a confermare la riforma. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Meloni: "La campagna sul referendum non sia una lotta nel fango. Bene Mattarella sul rispetto. Le parole di Macron? Sorpresa"«Ho trovato le parole del presidente della Repubblica giuste, credo sia giusto il richiamo al rispetto tra istituzioni, penso che sia giusto il...

Iran, la linea di Meloni: «Non siamo in guerra e non vogliamo entrarci»La premier alla radio: preoccupa rischio escalation, conseguenze imprevedibili. Le basi Usa? Ad oggi nessuna richiesta, decideremo con il Parlamento. avvenire.it

Iran, Meloni: L’Italia non entrerà in guerra. Ipotesi accise mobili sulla benzinaLa crisi internazionale innescata dal conflitto tra Israele, Usa e Iran rischia di avere effetti immediati anche sull’economia italiana. Oltre alla dimensione militare e diplomatica, infatti, si apre ... tg.la7.it