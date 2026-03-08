In occasione dell’8 marzo, si riflette sulla condizione delle donne in tempi di conflitto. Dal regime iraniano alla strage in una scuola, le immagini di queste donne raccontano storie di resistenza e sofferenza. La guerra non ha portato libertà, e i diritti femminili restano ancora lontani dall’essere conquistati, anche quando il mondo si mobilita per celebrare la giornata internazionale della donna.

Roma, 8 marzo 2026 – Siccome è l’ 8 marzo, siccome oggi è la giornata internazionale della donna, vale la pena parlare di questa nuova orrenda guerra - di tutte le sue incognite - cominciando da due immagini che di donne parlano. La prima è di pochi giorni fa. Minab, sud dell’Iran, 28 febbraio 2026. Un campo grigio e nero, dall’alto. Lo scatto aereo mostra lunghe file di fosse appena scavate: sembrano le tessere scure di un domino. Dentro non ci sono soldati, ci sono bambine. Sono le vittime del bombardamento che ha da poco colpito una scuola elementare femminile: 165 morti, la maggior parte di loro ha tra i cinque e i dodici anni. Reuters ha confermato nelle ultime ore che la scuola potrebbe essere stata distrutta durante un raid statunitense contro obiettivi militari nella zona. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La guerra non libera le donne. Dal regime iraniano alla strage della scuola, i diritti non nascono dalle crisi

La strage silenziosa di Rasht, il bazar incendiato dal regime iranianoUna fotografia mostra una pila di scarpe abbandonate sul pavimento del bazar storico di Rasht, città del nord dell’Iran, capoluogo della provincia di...

Proteste in Iran: ultime notizie. Ong: centinaia di vittime uccise dal regime. Il ministro degli Esteri iraniano Araghchi: “Pronti alla guerra ma anche ai negoziati”PROTESTE IN IRAN: LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 12 GENNAIO 2026 PROTESTE IN IRAN: ULTIME NEWS – Da ormai due settimane la Repubblica islamica dell’Iran...

