La grande musica per i piccoli Oggi si vola sul ’Vascello fantasma’

Oggi si apre la rassegna musicale dedicata ai bambini, promossa da Bologna Festival, con due spettacoli al teatro dell’Antoniano alle 15,30 e alle 18,30. La prima rappresentazione è intitolata ’Il Vascello Fantasma’ ed è liberamente tratta dall’opera ’Der fliegende Holländer’ di Richard Wagner. L’evento mira a coinvolgere i più piccoli attraverso una proposta musicale dedicata a loro.

Al via la rassegna di musica dedicata ai più piccoli promossa da Bologna Festival. Si parte già oggi alle 15,30 e alle 18,30 al teatro dell'Antoniano con 'Il Vascello Fantasma' liberamente tratto da 'Der fliegende Holländer' di Richard Wagner. Giunto alla diciannovesima edizione, il Baby BoFe' consolida un percorso che in quasi vent'anni ha saputo radicarsi, coinvolgendo numerose realtà culturali e formative del territorio, da FontanaMIXensemble alla Scuola di Teatro Galante Garrone fino al Conservatorio. Il cartellone 2026 si articola in sei produzioni, ospitate in sette luoghi diversi per attraversare la città dagli spazi centrali fino a quelli periferici, affinché l'esperienza musicale sia realmente accessibile, affiancando agli spettacoli laboratori dedicati alle famiglie e momenti formativi per gli insegnanti.