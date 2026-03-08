La giovane promessa Bustamante ucciso con due proiettili al petto | calcio in Cile sotto choc

Una sparatoria in Cile ha portato alla morte di Tomas Bustamante Carriel, un calciatore di 19 anni considerato una giovane promessa del calcio locale. La vittima è stata colpita da due proiettili al petto durante un episodio ancora avvolto nel mistero. La notizia ha causato sconcerto tra appassionati e addetti ai lavori, mentre le forze dell’ordine indagano sull’accaduto.

Il calcio in Cile è sotto choc: è morto Tomas Bustamante Carriel, giovane promessa cilena uccisa a soli 19 anni in una sparatoria ancora di cui si sa veramente poco. Secondo quanto ricostruito dalle autorità, il calciatore è stato colpito al petto da due proiettili. Subito dopo, quattro uomini lo avrebbero trascinato davanti ad un ospedale per poi fuggire e andare via rapidamente senza lasciare traccia e spiegazioni su quanto accaduto. L’équipe medica dell’ospedale ha subito tentato di salvarlo, ma le ferite d’arma da fuoco sul petto si sono rivelate troppo gravi e il ragazzo è morto poco dopo il ricovero. Tutto è accaduto nella zona di Coihueco, in Cile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Bustamante ucciso con due proiettili al petto, aveva 19 anni: tragedia nel calcio in CileTomas Bustamante Carriel è stato colpito da due proiettili al petto e lasciato davanti a una struttura sanitaria da quattro uomini poi fuggiti

