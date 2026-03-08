la festa delle ragazze iraniane

In occasione dell’8 marzo, le manifestazioni in Iran vedono protagoniste le donne e le ragazze, che scendono in piazza per chiedere diritti e libertà. Questa mobilitazione si svolge mentre nel paese si vive un periodo di forte tensione e conflitto. Le donne iraniane partecipano con entusiasmo alle proteste, sfidando restrizioni e rischi, nel giorno dedicato alla celebrazione della donna.

Metti le donne e le ragazze iraniane al primo posto. Questa dovrebbe essere una colonna sonora delle manifestazioni degli eventi anche in Italia per la Festa della donna dell'8 marzo che cade nel mezzo di una guerra tremenda. Una guerra per la quale il primo obiettivo di Trump o di Nethanyahu non era certo quello della liberazione delle donne iraniane, ma dobbiamo contare in una sorta di eterogenesi dei fini, come capita spesso per le guerre E "donna, vita, libertà" non a caso è stato ed è lo slogan delle troppo poche e troppo poco sin qui frequentate manifestazioni a favore del popolo iraniano. Accanto a questo slogan c'è l'altro slogan ricorrente: "si condanna da sé un regime che respinge e uccide i suoi figli e le sue figlie". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

