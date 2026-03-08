La doppietta cambogiana | il vice italiano il timbro sul braccio e la torta di compleanno in campo

Siamo stati a Phnom Penh per seguire due partite della Premier League cambogiana, dove si sono svolte alcune scene insolite: un giocatore italiano ha segnato due gol, un altro ha mostrato un timbro sul braccio e durante l’incontro si è festeggiato un compleanno in campo con una torta. La giornata ha offerto un’immagine diversa del calcio locale, tra tradizioni e momenti sorprendenti.

Dici Cambogia e le prime cose che ti vengono in mente sono Angkor Wat, tempio dell'impero Khmer, simbolo del Paese al punto da apparire sulla bandiera, e i Killing Fields, tragica eredità degli Khmer Rouge che dal '75 al 79, nella Kampuchea Democratica (il nome che diedero alla nazione) sotto il regime di Pol Pot sterminarono circa 2 milioni di persone, gettandole poi nelle fosse comuni in zone di campagna che divennero appunto note come Killing Fields, che è poi anche il titolo del film del 1975 ("Urla del silenzio" in italiano) che racconta la vera storia di un interprete locale e del giornalista statunitense per cui lavorava. Il pallone non è neppure lontanamente il terzo della lista.