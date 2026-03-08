La donna-mimo tra arte e sorrisi | Come conobbi il mio amore? Grazie a un ’no’ a Canzonissima

Una donna-mimo che unisce arte e sorrisi si racconta: nel suo percorso, ha incontrato l’amore grazie a un ‘no’ detto a Canzonissima. È considerata tra le artiste più originali e coinvolgenti del teatro italiano di oggi. La sua espressione artistica si muove tra clowneria, mimo, cabaret e musica, creando un mondo che sfida le definizioni convenzionali.

È una delle artiste più originali e trascinanti del panorama teatrale italiano contemporaneo. Definirla è una sfida, perché la sua arte abita il confine sottile tra clowneria, mimo, cabaret e musica. È Maria Cassi, fiorentina doc di Fiesole ma cittadina del mondo. Attrice, regista, autrice e anche cantante: chi è Maria Cassi? "Una donna in primis. E ci tengo a esserlo. Una donna che ha avuto la fortuna di intraprendere una carriera che amava fin da ragazza. Una donna che ha la fortuna di continuare a fare un lavoro che adora tantissimo e che l’ha aiutata nei momenti difficili come la perdita del grande amore della vita ( Fabio Picchi, ndr)". Quando ha scoperto la sua passione per il palco? "Fin da piccola avevo il desiderio dell’esibizione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

