In Italia, il 21,6% delle bambine smette di praticare sport, mentre questa percentuale si ferma al 15,1% tra i ragazzi. La differenza di genere nel mondo dello sport si manifesta anche in altri dati, con molte giovani che abbandonano le attività sportive a causa di vari fattori. La questione della disparità di genere nel settore sportivo viene spesso affrontata senza che vengano adottate misure concrete per ridurla.

In Italia, il 21,6% delle bambine abbandona la pratica sportiva, contro il 15,1% dei ragazzi e il divario aumenta con l’età: se la quota di bambine e bambini che fanno sport è già alta tra gli 11 e i 14 anni (le femmine sono il 56,8% e i maschi il 65,9%), la differenza aumenta ancora di più tra i 15 e i 17 anni (la baby quota rosa di chi fa sport è del 42,6% contro il 58,4% dei maschietti). Dopo i 18 anni il gap rimane, invece, stabile con il 31,9% delle ragazze che fa sport a fronte del 47,4% dei ragazzi. Sono questi alcuni dei dati raccolti da Terre des Hommes in occasione della Giornata Internazionale della Donna. Nel report viene inoltre... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La disparità di genere. Se lo sport non è in “rosa“

“Neanche con una rosa”, lo sport come argine alla violenza di genere. Il progetto ACSIIl progetto nazionale “Neanche con una rosa”, promosso da ACSI – Associazione di Cultura Sport e Tempo Libero, e finanziato dal Ministero del Lavoro...

Leggi anche: La disparità di genere e il (poco) tempo delle donne

Psychology Hacks to Break Free From Gender Roles

Altri aggiornamenti su La disparità di genere Se lo sport non....

Temi più discussi: Intelligenza artificiale e lavoro: perché il divario di genere può aumentare; Genere e clima, le disuguaglianze ostacolano la giustizia climatica; I divari salariali di genere nascono a scuola*; 8 marzo: ragazze migliori a scuola ma svantaggiate nel lavoro.

Otto marzo: Save the Children, necessario contrastare gli stereotipi di genere sin dall’infanziaSolo contrastando la disparità e gli stereotipi di genere che ancora oggi penalizzano le donne nella società e nel lavoro, le bambine e le ragazze potranno immaginare, costruire e scegliere il proprio ... agensir.it

Lavoro, Gadda: «La disparità di genere è ancora troppo ampia»«La legge sui caregiver non può essere derubricata a mero bonus economico», avverte la vicepresidente di Italia Viva, sottolineando che l’Italia resta indietro rispetto all’Europa su parità di lavoro ... varesenoi.it

Lavoro povero, part-time e disparità salariali nel mirino - facebook.com facebook

Pontecorvo (Leonardo), guerra preoccupa ma non toccherà l'Europa. C'è una grande disparità di forze in campo #ANSA x.com