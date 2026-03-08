La disparità di genere Se lo sport non è in rosa

In Italia, il 21,6% delle bambine smette di praticare sport, mentre questa percentuale si ferma al 15,1% tra i ragazzi. La differenza di genere nel mondo dello sport si manifesta anche in altri dati, con molte giovani che abbandonano le attività sportive a causa di vari fattori. La questione della disparità di genere nel settore sportivo viene spesso affrontata senza che vengano adottate misure concrete per ridurla.

In Italia, il 21,6% delle bambine abbandona la pratica sportiva, contro il 15,1% dei ragazzi e il divario aumenta con l’età: se la quota di bambine e bambini che fanno sport è già alta tra gli 11 e i 14 anni (le femmine sono il 56,8% e i maschi il 65,9%), la differenza aumenta ancora di più tra i 15 e i 17 anni (la baby quota rosa di chi fa sport è del 42,6% contro il 58,4% dei maschietti). Dopo i 18 anni il gap rimane, invece, stabile con il 31,9% delle ragazze che fa sport a fronte del 47,4% dei ragazzi. Sono questi alcuni dei dati raccolti da Terre des Hommes in occasione della Giornata Internazionale della Donna. Nel report viene inoltre... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

