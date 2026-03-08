la difesa tiene botta porta inviolata

La difesa si conferma solida, mantenendo la porta inviolata durante la partita. Il portiere riceve un voto di 6,5, con due interventi semplici su Ambrosino e Santoro. Tuttavia, il suo intervento decisivo avviene quando devia di testa un tiro ravvicinato di Pedro Mendes. La squadra si presenta compatta e attenta in fase difensiva, limitando le occasioni avversarie.

Klinsmann 6,5. Due parate facili su Ambrosino e Santoro, ma il salvataggio vero lo compie sulla testata ravvicinata di Pedro Mendes. Brividi sul palo di Gerli, ma torna a casa con il clean sheet. Ciofi 6. Molto bene sulle palle alte, presidia bene la fascia destra bianconera anche grazie al sostegno di Ciervo. Importanti chiusure difensive nella seconda frazione, quando il Modena arriva a crossare più volte dalle fasce. Zaro 6,5. I fischi del suo vecchio stadio non inficiano sulla prestazione, attenta e concentrata. Bel lavoro su De Luca e Ambrosini, contiene bene anche il subentrato Gliozzi. Piacentini 6,5. Dimostra ancora una volta di essere il ’quarto titolare’ della difesa, sfoderando una partita battagliera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Cesena, la forza nei talenti cresciuti in casa. E stavolta pure la porta è rimasta inviolata

