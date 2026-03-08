La denuncia di una 15enne | violentata a una festa di compleanno

Una ragazza di 15 anni ha denunciato di essere stata violentata durante una festa di compleanno in un locale nella zona nord di Messina nell'agosto del 2025. Secondo la sua testimonianza, l'aggressore ha 18 anni. La polizia ha avviato le indagini e sta raccogliendo le deposizioni delle persone presenti. La giovane ha deciso di rivolgersi alle autorità per denunciare l’accaduto.

I sospetti della madre della ragazza. I pm ascoltano un giovane di 18 anni: "Sono innocente" Una sera dell'agosto del 2025 avrebbe subito abusi sessuali da un 18enne a una festa di compleanno in un locale nella zona nord di Messina. Questa l'accusa di una 15enne su cui indagano i carabinieri coordinati dalla Procura distrettuale della città dello Stretto. È stata la madre della ragazza a presentare una denuncia per violenza sessuale da cui sono nati gli accertamenti dei militari dell'Arma con la raccolta anche di una serie di testimonianze su cosa sia successo quella sera. Il giovane indagato ha respinto ogni tipo di accusa: "Sono innocente", ha sempre detto.