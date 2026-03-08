La denuncia di Nicola Lucci | Consiglio comunale sparito

Un cittadino ha denunciato che il Consiglio comunale non si è riunito da quasi tre mesi, con l'ultima seduta svolta prima di Natale e nessuna data fissata per la prossima convocazione. La situazione ha suscitato preoccupazione tra i residenti, poiché non ci sono state riunioni ufficiali in questo periodo. La mancanza di incontri ha lasciato in sospeso i dibattiti e le decisioni amministrative.

"Da quasi tre mesi non si riunisce il Consiglio comunale. L'ultima seduta risale a prima di Natale e ad oggi non esiste una data per la prossima convocazione". A sollevare la questione è il consigliere comunale del Gruppo Misto Nicola Lucci, che parla di una situazione che lascia più di una perplessità. "Il Consiglio comunale – sottolinea – è la massima espressione democratica della città e il luogo istituzionale in cui si discutono e affrontano i problemi dei cittadini. È comprensibile che la campagna elettorale sia alle porte, ma la città non può restare in pausa. Per quanto le forze politiche siano concentrate sulla composizione delle liste per le prossime elezioni amministrative, la ricerca dei candidati non può trasformarsi in una sospensione della vita istituzionale della città". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La denuncia di Nicola Lucci: "Consiglio comunale sparito"