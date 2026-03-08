La Cremonese cade a Lecce | ora la classifica fa davvero paura

La Cremonese ha perso 2-1 in trasferta contro il Lecce durante una partita valida per la salvezza. La gara si è svolta a Lecce e ha visto la squadra ospite subire due goal, mentre la squadra di casa ne ha segnato uno. Con questa sconfitta, la posizione in classifica della Cremonese si è fatta più preoccupante, avvicinandosi alla zona retrocessione.

Cremona, 8 marzo 2026 – La Cremonese perde 2-1 il duello-salvezza in casa del Lecce e adesso, per la prima volta nella stagione, "vede" da vicino la serie B. Al "Via del Mare" va in scena una sfida molto delicata, tra due pericolanti che cercano di sfuggire il terzo posto destinato alla retrocessione. Dopo l'iniziale fase di studio, nella quale, a dire il vero, è la Cremonese a farsi preferire, al 22' arriva l'episodio che indirizza verso i salentini la gara. Sugli sviluppi di un angolo Pierotti anticipa di testa Audero e porta in vantaggio i giallorossi. Un duro colpo per i piani dei grigiorossi, che si rendono però pericolosi con Vardy, ma...