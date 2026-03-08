La cardiochirurgia del Monaldi commissariata dal Bambino Gesù

La cardiochirurgia dell’ospedale Monaldi di Napoli è stata temporaneamente affidata al Bambino Gesù di Roma. L’azienda che gestisce l’ospedale partenopeo ha richiesto l’intervento di esperti provenienti dalla capitale, con l’obiettivo dichiarato di migliorare la qualità delle cure offerte. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda la gestione temporanea della struttura.

Sono passate già due settimane dalla morte del piccolo Domenico Caliendo e le ombre sul caso del trapianto di cuore fallito diventano sempre più fitte. La famiglia del piccolo prosegue la sua lotta alla ricerca della verità affinché si faccia giustizia e soprattutto affinché nessun bambino possa morire così tragicamente. Nell’ospedale Monaldi di Napoli il clima che si respira è sempre più teso, i ricoveri sono diminuiti ma quello che si scopre, mettendo insieme i pezzi di un puzzle complesso, è che il reparto di Cardiochirurgia pediatrica è fermo e chiede «aiuto» al Bambino Gesù di Roma. Infatti, per «rafforzare e rilanciare l’attività di cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale Monaldi» l’Azienda ospedaliera dei Colli, di cui fa parte l’ospedale, ha deciso di siglare una convenzione con l’ospedale pediatrico di Roma. 🔗 Leggi su Laverita.info

