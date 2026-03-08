La cabinovia di Socrepes è completata | l’annuncio alla fine dei Giochi per i quali serviva Ma il cantiere è ancora aperto

La cabinovia di Socrepes è stata ufficialmente completata, secondo quanto annunciato al termine dei Giochi invernali, per i quali era stata richiesta. Tuttavia, il cantiere rimane aperto e in fase di lavorazione. La questione riguardante l’opera olimpica più discussa dopo la pista da bob continua a dividere le opinioni a Cortina, dove il giornale online “Voci di Cortina” monitora da tempo le problematiche legate alle infrastrutture dei Giochi.

È disfida a Cortina sull’opera olimpica più contrastata e controversa dopo la pista da bob. Il guanto è stato lanciato il 5 marzo dal giornale on line “Voci di Cortina”, che segue scrupolosamente le disavventure infrastrutturali dei Giochi invernali. Ha pubblicato le fotografie ( che pubblichiamo più in basso ) dello stato del cantiere della cabinovia ancora aperto e senza cabine installate. Si possono vedere i ponteggi, le gru, le attività non concluse. “Alla data del 5 marzo, a due giorni dall’inizio delle Paralimpiadi, questo è lo stato di avanzamento lavori alla cabinovia Apollonio Socrepes, opera voluta da Simico attraverso la gestione commissariale in quanto ritenuto ‘impianto necessario per la gestione dei flussi di spettatori e atleti durante le gare dei Giochi olimpici e Paralimpici invernali Milano-Cortina 2026’”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

