La cabina di regia sisma 2016 sblocca il finanziamento per l’istituto Marconi di Penne

La cabina di regia sisma 2016 ha approvato lo sblocco del finanziamento destinato all’istituto Marconi di Penne. Dopo mesi di attese, le risorse sono ora disponibili per avviare i lavori di recupero e messa in sicurezza della scuola. La decisione è stata comunicata ufficialmente, aprendo la strada alle opere di ristrutturazione e miglioramento dell’edificio scolastico.

A farlo sapere è il vicepresidente del consiglio regionale, Antonio Blasioli del Pd: "Ora subito i lavori per recuperare il tempo perso" «Finalmente la cabina di regia sisma 2016 sblocca il finanziamento per l'istituto Marconi di Penne: ora subito i lavori per recuperare il tempo perso».Ad annunciarlo è il vicepresidente del consiglio regionale, Antonio Blasioli del Pd con la segretaria del Circolo Pd di Penne, Margherita D'Agostino. «Una decisione di cui siamo estremamente felici e che abbiamo molto caldeggiato», commenta Blasioli. L'esponente democratico aggiunge: «Lo scorso 9 gennaio, dopo una conferenza stampa con il...