La battaglia del bosco

Tre bambini di una famiglia, che da più di cento giorni vivono in una casa famiglia a Vasto, sono ancora nel bosco. La loro situazione si protrae da tempo, e attualmente si trovano in questa struttura, lontano dal loro ambiente abituale. La vicenda riguarda esclusivamente i minori e la località di Vasto, senza ulteriori dettagli sui motivi o sui soggetti coinvolti.

di Alessandro D'Amato ROMA Per ora i tre bambini della famiglia nel bosco restano nella casa famiglia di Vasto, dove vivono da oltre cento giorni. Intanto i legali di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham presenteranno lunedì ricorso alla Corte d'Appello dell'Aquila contro il provvedimento con cui il Tribunale per i minorenni ha disposto l'allontanamento della madre e il trasferimento dei piccoli in un'altra struttura protetta, in provincia di Teramo, a circa 140 chilometri da Palmoli, nel Chietino. Il futuro dei bambini è scritto nell'ultima pagina dell'ordinanza dei giudici, ma una soluzione immediata non sembra facile da individuare. Sullo sfondo si consuma una vera e propria battaglia legale tra il team della coppia anglo-australiana, le assistenti sociali e la magistratura minorile.