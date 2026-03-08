Koné Roma il piano del club per respingere l’assalto del PSG | ecco la valutazione fatta per il centrocampista

Il club romano ha elaborato un piano strategico per mantenere in rosa il centrocampista Koné, che coinvolge anche la qualificazione alla prossima Champions League. La partita di oggi tra Genoa e Roma è uno degli eventi più attesi, considerando l’importanza del risultato per il futuro del giocatore. La società ha messo in atto alcune misure per rafforzare la posizione del centrocampista in vista della finestra di mercato.

Bastoni Barcellona, Romano svela: «I Blaugrana lo adorano, ma l’affare dall’Inter è complicato. Ecco perché» André Milan, affare a rischio? C’è l’ultimatum al Corinthians: un aspetto ha infastidito i rossoneri Mercato Inter, cresce la fiducia per Vicario: c’è l’apertura totale! La rivelazione di Romano e la verità sul Dibu Martinez Milan Inter, Allegri è pronto a stupire? Il tecnico prepara un cambio di formazione Probabili formazioni Milan Inter, Thuram ha la febbre: tocca a Bonny! Il dubbio di Chivu a centrocampo, scartata un’ipotesi Shevchenko punta sul Milan: «Vinci il derby e riapri il campionato! Allegri una garanzia e Leao sta dimostrando una cosa» Sneijder ci crede: «Quest’anno il derby può assegnare uno scudetto strameritato, ecco cosa penso di Pio Esposito e Stankovic. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Calhanoglu Inter, il Galatasaray torna all’assalto? Le ultime dalla Turchia: ecco la valutazione fatta dai nerazzurri e la volontà del centrocampistaSommer, dalla Svizzera confermano: addio all’Europa! È stata la sua ultima partita in Champions.

Brozovic Juventus: il croato ha deciso il suo futuro! Scelta fatta in vista dell’estate…Ecco la posizione del club bianconero per il centrocampistaVicario Juve, il Tottenham ha fissato il prezzo: ecco quanto dovrebbero sborsare i bianconeri per riportare il portiere in Italia Alisson Juve, l’ex...

Roma, Koné piace al Psg: oggi vale più di 50 milioniIl francese affronta De Rossi, che l'ha voluto fortemente due anni fa, ma attenzione ai parigini che lo corteggiano ... corrieredellosport.it

Retroscena Ismael Koné: fu ad un passo dal Bologna. Oggi lo vogliono Inter, Juve e RomaA un mese dal riscatto anticipato, il Sassuolo si gode un super Ismael Koné e adesso chiede 30 milioni per il centrocampista canadese, protagonista. tuttomercatoweb.com

THURAM AL POSTO DI KONÉ RIBALTONE ROMA: JUVE AVVISATA - facebook.com facebook

65’ MALEN! Tris Roma: lancio chirurgico di Koné, Malen davanti a Perin è letale! #RomaJuve 3-1 x.com