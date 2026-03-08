Kirsty Coventry scrive per noi | Brignone e Lollobrigida esempi per il mondo E per tutte le donne

Kirsty Coventry ha scritto un articolo in cui elogia Federica Brignone e l’atleta italiana Lollobrigida come esempi per il mondo e per tutte le donne. Il presidente del Comitato Olimpico Internazionale ha commentato sulla Gazzetta dello Sport che Milano Cortina ha avuto la maggiore parità di genere mai vista nei Giochi invernali, evidenziando ora l'equilibrio tra allenatori, dirigenti e tecnici.

* Ex nuotatrice, dal 2025 Presidente del Comitato Olimpico Internazionale Adesso che si sono conclusi i Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026, ho la possibilità di trascorrere un po’ più di tempo con le mie figlie. E mi trovo a riflettere su qualcosa di molto più profondo delle medaglie e dei record: che cosa significherà quest’Olimpiade per le generazioni future. Milano Cortina 2026 sarà ricordata per le straordinarie imprese di atleti che hanno offerto le loro migliori prestazioni in luoghi iconici. Quest’anno, più che in qualsiasi altra Olimpiade invernale precedente, queste imprese sono state firmate da donne, anche perché abbiamo realizzato i Giochi invernali con la maggiore parità di genere della storia, con le donne che rappresentavano il 47% degli atleti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

