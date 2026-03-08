Kings League calendario della seconda giornata dello Split 2 | orari ufficiali match e come seguire i risultati live

Il 9 marzo 2026 riprende la Kings League Italia con la seconda giornata dello Split 2, che si svolge alla Fonzies Arena di Cologno Monzese. La giornata comprende sei incontri programmati con inizio alle 17:00, uno ogni ora, fino alle 22:00. Sono disponibili il calendario completo, gli orari ufficiali e le modalità per seguire i risultati aggiornati in tempo reale.

Lunedì 9 marzo 2026 torna la Kings League Italia con la seconda giornata dello Split 2. Sei partite alla Fonzies Arena di Cologno Monzese, un’ora l’una dall’altra a partire dalle 17:00: ecco il calendario completo, gli orari ufficiali, i match da non perdere e i risultati in tempo reale. Il primo turno dello Split 2 ha già sparigliato le carte: TRM FC e Gear 7 sono in vetta con differenza reti identica, mentre Boomers e Caesar si trovano in coda con zero punti e -3 di differenza reti. Ogni partita conta già moltissimo. Indice. Classifica dopo la prima giornata: il punto della situazione. Kings League calendario seconda giornata: orari e partite del 9 marzo 2026. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

