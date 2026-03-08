Kelly festeggia la vittoria contro il Pisa | Porta inviolata e quattro gol Andiamo avanti – FOTO

Kelly ha condiviso sui social un messaggio dopo la vittoria della Juventus contro il Pisa, sottolineando la porta inviolata e i quattro gol segnati. La squadra ha ottenuto un risultato positivo e Kelly ha espresso soddisfazione per il successo ottenuto. La partita si è conclusa con la Juventus che ha mantenuto la porta inviolata e segnato quattro reti.

