Stamattina si deciderà il futuro di Moise Kean, coinvolto in un provino che determinerà se potrà essere convocato per la partita di questo pomeriggio. La linea di difesa del giocatore torna a un approccio più tradizionale, mentre le valutazioni sono ancora in corso. La decisione finale verrà comunicata nel corso della giornata.

Il provino decisivo per capire se Moise Kean potrà sedere quantomeno in panchina oggi pomeriggio contro il Parma sarà quello di stamattina: il giocatore, che come tutto il resto della squadra ha passato la notte in ritiro al Viola Park, subito dopo colazione proverà a capire come risponderà il suo corpo una volta indossate le scarpe da calcio e calcato il campo. Se a prevalere, come negli ultimi giorni, sarà il dolore alla tibia che lo ha messo ko dopo 71’ a Udine, il forfait sarà inevitabile. Se invece il giocatore si sentirà meglio (e soprattutto dallo staff medico arriverà il semaforo verde, indispensabile anche solo per evitare... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Kean a rischio: si decide stamani. La linea di difesa torna all’antico

