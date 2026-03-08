Katia e i suoi 18 portalettere | Serve rispetto

In Brianza, le Poste vedono crescere la presenza femminile, con 18 portalettere e donne che assumono ruoli di responsabilità alla direzione e nei servizi a sportello. Katia, una delle portalettere, chiede rispetto per il lavoro svolto quotidianamente. La presenza femminile nelle poste locali si amplia, coinvolgendo diverse funzioni e livelli di responsabilità.

In Brianza le Poste sono rosa: aumentano le donne alla direzione, nei servizi a sportello e per il recapito. Il centro di distribuzione di Limbiate è uno dei 4 centri monzesi, dei 9 complessivi, capitanato da una donna che gestisce un team di 18 portalettere, di cui la maggior parte uomini, che servono i comuni di Varedo e Limbiate. La responsabile Katia Cipollone (nella foto) è originaria della provincia di Caserta e per lavoro è arrivata in Lombardia. Ha iniziato a lavorare in Poste Italiane 4 anni fa come portalettere per poi proseguire il suo percorso di crescita prima come caposquadra a Paderno Dugnano e poi, da ottobre 2024, come responsabile del centro di distribuzione di Limbiate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

