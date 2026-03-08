Kate Middleton e la sua colazione preferita | il frullato di alghe per ormoni e l’energia

La Principessa del Galles, all’età di 44 anni, ha rivelato qual è la sua colazione preferita, un frullato di alghe che, secondo lei, aiuta a regolare gli ormoni e a mantenere l’energia. Questo dettaglio è stato condiviso durante un’intervista, in cui ha spiegato come questa scelta alimentare faccia parte della sua routine quotidiana. La sua preferenza si concentra su un alimento specifico che considera utile per il benessere.

A 44 anni, la Principessa del Galles sa esattamente come dovrebbe essere il suo pasto mattutino ideale. Da tempo Kate Middleton viene apprezzata, oltre che per lo stile nel vestire e nel gestire i suoi impegni reali, per il suo approccio disciplinato all'alimentazione. Sembra che sia anche un'abile cuoca e che ami preparare pasti sani per sé e anche per la sua famiglia. Ma cosa ama mangiare al mattino? La colazione perfetta secondo Kate Middleton Kate Middleton ama tenere uno stile di vita sano per sé e per la sua famiglia. Questo è noto. In particolare modo da quando ha dovuto affrontare la malattia, sembra che il suo impegno, anche in fatto di alimentazione, sia cresciuto. 🔗 Leggi su Dilei.it

