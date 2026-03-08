Juvi resiste 35? ma l’espulsione decide | Pesaro vince 76-64

Domenica 8 marzo 2026, alle 20:41, nella Vitrifrigo Arena di Cremona si è svolta una partita tra Pesaro e Juvi. La squadra ospite ha vinto con il punteggio di 76-64, dopo aver resistito fino al termine, ma l’espulsione di un giocatore di Juvi ha influenzato il risultato. La gara si è conclusa con la vittoria di Pesaro, che si è imposta negli ultimi minuti.

Domenica 8 marzo 2026, alle ore 20:41, la Vitrifrigo Arena di Cremona ha ospitato una battaglia al limite delle forze umane, dove la capolista Pesaro ha superato la tenace Juvi con il punteggio finale di 76-64. La partita è stata decisa non tanto da un dominio schiacciante, quanto dalla capacità dei padroni di casa di sfruttare i momenti critici e gestire le espulsioni controverse che hanno cambiato il corso dell'incontro. La sfida si è rivelata un vero test per la squadra cremonese, capace di tenere testa alla prima della classifica per ben 35 minuti, dimostrando grinta e coerenza tattica nonostante le difficoltà insorte nel finale. L'espulsione di Kadeem Allen, oggetto di forti critiche per la sua discutibilità, ha rappresentato uno spartiacque netto tra la parità iniziale e il distacco definitivo ottenuto dagli avversari.