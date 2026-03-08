Juventus-Pisa 4-0 i top e i flop | Yildiz infinito David scandaloso

La Juventus di Luciano Spalletti ha battuto il Pisa 4-0 in una partita che si è conclusa dopo 45 minuti. Durante l'incontro, Yildiz si è distinto per le sue prestazioni, mentre David ha suscitato molte critiche per alcune scelte evidenti. La squadra bianconera ha mostrato un gioco efficace e determinato, conquistando i tre punti dopo un mese di attesa.

La Juventus cala il poker e torna a vincere La Juventus di Luciano Spalletti torna alla vittoria dopo più di un mese e lo fa facendo 4 gol in 45 minuti al Pisa. I top e i flop: Perin 6,5; nel primo tempo la Juve traballa e lui