Juventus-Pisa 4-0 | ecco il regalo dei bianconeri per Spalletti

La Juventus ha battuto il Pisa con un risultato di 4-0, tornando a vincere in Serie A dopo la sconfitta contro il Parma del 1 febbraio. La partita si è svolta allo stadio di Torino, con i bianconeri che hanno segnato quattro gol senza subire reti. La squadra di casa ha concluso la gara con una vittoria netta, che ha portato i tre punti in classifica.

Torna finalmente alla vittoria in Serie A la Juventus. A secco dalla gara del primo febbraio, giocata allora contro il Parma di Cuesta, i bianconeri ritrovano finalmente i tre punti contro il sempre più condannato alla retrocessione Pisa. Quattro i gol segnati dagli uomini di mister Spalletti, che a loro volta portano quattro nomi diversi: Andrea Cambiaso, Khéphren Thuram, Kenan Yildiz e Jeremie Boga. Una vittoria che non solo da morale ad un ambiente ingrigito dal pessimo mese passato, ma che permette alla Juve di tenere il passo delle contendenti al quarto posto. Partita bloccata fino al 45?: Spalletti la decide con i cambi. È stato un primo tempo pieno di ruggine per gli 11 bianconeri che hanno iniziato la partita contro il Pisa. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus-Pisa 4-0: ecco il regalo dei bianconeri per Spalletti Pisa travolto a Torino dalla Juve: 4-0. Bianconeri: regalo di compleanno a Spalletti. PagelleTORINO – La Juventus dilaga con il Pisa in casa e ritrova la vittoria in campionato dopo oltre un mese. PAGELLE e TABELLINO Juventus-Pisa 4-0: Yildiz il regalo per Spalletti, David fa arrabbiare lo StadiumVoti, top e flop del match dell’Allianz Stadium, valevole per la 28° giornata del campionato di Serie A. POST PISA - JUVENTUS 0-2 | INTEVISTA LUCIANO SPALLETTI Tutti gli aggiornamenti su Juventus Pisa 4 0 ecco il regalo dei.... Temi più discussi: Serie A | Juventus-Pisa | La partita; Serie A, Juventus-Pisa 4-0. Gol e highlights; Serie A, Juventus-Pisa 4-0: bianconeri a valanga nella ripresa; Juventus-Pisa 4-0, pagelle: brilla Yildiz, male Loyola. Juventus-Pisa 4-0: gol e highlights. A segno Cambiaso, Thuram, Yildiz e BogaIl sabato di Serie A termina con la squadra di Spalletti che, contro il Pisa, ritrova la vittoria in campionato dopo oltre un mese. In avvio Moreo va vicino al gol per gli ospiti, mentre dall'altra pa ... sport.sky.it Pagelle di Juventus-Pisa 4-0: esce David e i bianconeri dilagano. In gol Cambiaso, Thuram, Yildiz e BogaSerie A, Juventus-Pisa 4-0 i top e flop del match: male David, fischiato dai suoi tifosi. Nel secondo tempo i bianconeri si svegliano e vanno a segno con Cambiaso, Thuram, Yildiz e Boga. sport.virgilio.it Juventus News 24. . Una primo tempo non di livello ma nella ripresa la Juve torna a fare la Juve e vince la gara che accende la lotta Champions. Il pensiero dallo Stadium del nostro Andrea Bargione nella nuova puntata di Upload. #Juve #JuvePisa #AllianzSt - facebook.com facebook Juventus Pisa 4-0 Finalmente la Juventus torna a vincere in Serie A. Stasera era fondamentale portarsi a casa i 3 punti contro una squadra come il Pisa che però ha il merito di metterci in difficoltà in un brutto primo tempo bianconero. L'ingresso di Boga per Jo x.com