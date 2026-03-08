Juventus Next Gen Vis Pesaro Paganini svela | Pressare alto è stata una nostra scelta loro hanno qualità e tanto talento

Durante la conferenza stampa, Paganini ha spiegato che la Juventus Next Gen ha deciso di pressare alto durante la partita contro il Vis Pesaro. Ha aggiunto che l’avversario possiede qualità e molto talento. La squadra ha adottato questa strategia come parte del proprio piano di gioco. Il match si è svolto con questa impostazione tattica, senza ulteriori dettagli sui risultati.

Juventus Next Gen Vis Pesaro, Paganini svela l'aneddoto in conferenza stampa: «Pressare alto è stata una nostra scelta». Le sue dichiarazioni. (inviato al Moccagatta di Alessandria) – Stellone ha parlato così dopo la vittoria che la sua Vis Pesaro ha conquistato oggi in casa della Juventus Next Gen. Le sue dichiarazioni. ATTEGGIAMENTO – « Avevamo deciso di andare a pressare alto perchè è una squadra che ha tanta qualità e tanto talento e si gli dai spazio escono le loro qualità migliori. Quindi andare a pressare più alti e un po' più forte può levargli tempo e spazio per le giocate » CLASSIFICA – « Un po' di rammarico sì.