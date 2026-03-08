Juventus Next Gen Vis Pesaro 1-2 LIVE | subito Guerra ad un passo dal pareggio!

Nella partita tra Juventus Next Gen e Vis Pesaro, si è conclusa con la vittoria degli ospiti per 2-1. Durante il match, Guerra ha avuto un'occasione per pareggiare, ma non è riuscito a trovare la rete. La gara si è disputata nella 31ª giornata di Serie C 202526, con moviola, cronaca e tabellino disponibili per gli appassionati.

di Marco Baridon Juventus Next Gen Vis Pesaro LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 31ª giornata di Serie C 202526. (inviato allo Stadio Moccagatta di Alessandria) – La Juventus Next Gen è tornata a vincere nel turno infrasettimanale contro il Pontedera e ora a caccia di continuità per blindare la zona playoff nel match casalingo con la Vis Pesaro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Next Gen Vis Pesaro 1-2: sintesi e moviola. 48? Non aggancia Gunduz, ci prova anche Licina – Imbucata centrale per il classe 2004 che davanti a Pozzi fallisce l'aggancio del pallone e cestina una bella opportunità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Next Gen Vis Pesaro 1-2 LIVE: subito Guerra ad un passo dal pareggio! Juventus Next Gen Vis Pesaro 1-2 LIVE: segna Puczka, Deme va ad un soffio dal pareggio!di Marco BaridonJuventus Next Gen Vis Pesaro LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 31ª giornata di Serie C... Juventus Next Gen Vis Pesaro LIVE: Licina titolaredi Marco BaridonJuventus Next Gen Vis Pesaro LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 31ª giornata di Serie C...