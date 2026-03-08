Juventus Next Gen Vis Pesaro 1-2 LIVE | segna Puczka bianconeri sotto dopo 45?! Errore dell’arbitro che non espelle Barranco INTERVALLO

Nella partita tra Juventus Next Gen e Vis Pesaro, il risultato finale è di 1-2. Puczka ha segnato per i bianconeri, che sono rimasti sotto dopo i primi 45 minuti. Durante il match, si è verificato un errore dell’arbitro che non ha espulso Barranco. La gara si è svolta nell’ambito della 31ª giornata di Serie C 202526.

di Marco Baridon Juventus Next Gen Vis Pesaro LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 31ª giornata di Serie C 202526. (inviato allo Stadio Moccagatta di Alessandria) – La Juventus Next Gen è tornata a vincere nel turno infrasettimanale contro il Pontedera e ora a caccia di continuità per blindare la zona playoff nel match casalingo con la Vis Pesaro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Next Gen Vis Pesaro 1-2: sintesi e moviola. FINE PRIMO TEMPO 45'+3? Ancora Deme che spreca – Traversone dentro l'area di rigore di Puczka: Deme controlla e tira ma mastica il pallone. Allontana la difesa della Vis Pesaro.