Juventus Next Gen Vis Pesaro 0-2 LIVE | tre occasioni per segnare! Sprecano i bianconeri ma tornano vivi

Nella partita tra Juventus Next Gen e Vis Pesaro, il risultato finale è di 0-2 a favore della squadra ospite. Durante l’incontro, i bianconeri hanno avuto tre occasioni chiare per segnare, ma non sono riusciti a concretizzare. La gara, valida per la 31ª giornata di Serie C 202526, ha visto entrambe le formazioni impegnate a creare opportunità senza però trovare il gol.

di Marco Baridon Juventus Next Gen Vis Pesaro LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 31ª giornata di Serie C 202526. (inviato allo Stadio Moccagatta di Alessandria) – La Juventus Next Gen è tornata a vincere nel turno infrasettimanale contro il Pontedera e ora a caccia di continuità per blindare la zona playoff nel match casalingo con la Vis Pesaro. Juventus Next Gen Vis Pesaro 0-2: sintesi e moviola. 26? Colpo di testa Brugarello – Ancora Juve vicina al gol. Corner in area, Pozzi esce a vuoto ma sul secondo palo Brugarello impatta male di testa spedendo alto. Grande occasione sciupata qui.