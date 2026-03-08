Juventus Hiljemark Pisa Dopo il gol siamo crollati
L’allenatore del Pisa ha commentato la partita contro la Juventus, che si è conclusa con una sconfitta per 4-0. Dopo il gol subito, ha detto che la squadra ha subito un crollo. La partita si è svolta questa settimana, con la Juventus in campo contro il Pisa davanti ai propri tifosi.
Hiljemark, allenatore del Pisa, ha parlato nel post partita della sfida persa con la Juventus perdendo 4-0. Le parole di Hiljemark «Il primo tempo è stato buono, anche i primi 50?. Dopo il gol abbiamo fatto 35? di un livello che non voglio vedere. Non so esattamente cosa sia successo. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Conferenza stampa Hiljemark post Juve Pisa: «Primi 50? buoni in cui potevamo fare male alla Juventus…Non so cosa sia successo ma il primo gol ha cambiato la partita!»Calciomercato Juventus, confessione: «È il giocatore ideale per Spalletti, lui invece sarebbe un colpo!».
Pisa, Hiljemark: I primi due gol della Juve hanno cambiato la partita23:09 - Oscar Hiljemark, allenatore del Pisa, ha parlato in diretta al termine della sfida contro la Juventus. TuttoMercatoWeb.com ha ripreso in diretta. tuttomercatoweb.com
Hiljemark: Primi tre gol Juve regalati dopo 50' positivi. Digiuno Pisa e salvezza? Vi spiegoIl tecnico dei toscani è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la sconfitta dei toscani in casa della Vecchia Signora ... tuttosport.com
