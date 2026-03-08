Juventus Hiljemark Pisa Dopo il gol siamo crollati

L’allenatore del Pisa ha commentato la partita contro la Juventus, che si è conclusa con una sconfitta per 4-0. Dopo il gol subito, ha detto che la squadra ha subito un crollo. La partita si è svolta questa settimana, con la Juventus in campo contro il Pisa davanti ai propri tifosi.